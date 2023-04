Morena Beltrán acabó con Sebastián Villa por polémica celebración

El futbolista colombiano Sebastián Villa, actualmente jugador de Boca Juniors es uno de los más importantes de la plantilla xeneize, pero sus escándalos no lo dejan en paz y tras el juicio por violencia de género a su expareja, el volante sigue jugando como si nada estuviese pasando, generando polémica en Argentina.

Pese a que aún no hay sentencia para Sebastián Villa, el colombiano sigue jugando y en el reciente partido contra Rosario Central en Gigante de Arroyito, el jugador hizo el centro que terminó en gol de Figal para el 2-2.



Sin embargo, en la celebración del gol, Sebastián Villa lo hizo a rabiar y trató de hacer un gesto obsceno, a lo que la reconocida periodista argentina, Morena Beltrán, no estuvo de acuerdo y rechazó lo que hizo el jugador de Boca Juniors, pues según ella no fue adecuado por el lío judicial que tiene en su contra.





"El festejo es muy adecuado para el momento que está viviendo Villa”, dijo de manera irónica Morena Beltrán en un programa de ESPN.



De igual manera, Sebastián Vignolo, conductor del programa Equipo F, dijo que “"no había visto este festejo de Villa”, a lo que luego Morena contestó que lo hecho es “atinadísimo para la situación judicial".