No gustó sus palabras: afición de Liverpool se molestó con Mane Díaz

Parece que parte de la hinchada de Liverpool ha cambiado su postura sobre Mane Díaz, padre de Luis Díaz, quien en semanas anteriores era considerada toda una celebridad en esa ciudad.



Mane, se había ganado el cariño de la gente, no solo por el hecho de su secuestro, sino también por su personalidad y cercanía, pero ahora las opiniones son distintos y esto se da debido a sus palabras a un medio español sobre el futuro de su hijo.



Y es que Mane fue consultado sobre la posibilidad de ver a Lucho en la Liga Española en uno de los equipos grandes, a lo que respondió con qué hay esperanza de que se de en algún momento una transferencia a ese torneo.

“La verdad no tuve conocimiento que hubiera algo positivo con los clubes de Madrid, se escuchaban comentarios, pero nunca llegue a saber algo positivo, pero, pues ya con lo de Liverpool fue más positivo con los directivos, de pronto España como manejamos mucho colombiano, el idioma, ya Radamel había pasado, James, se aspiraba que pudiera llegar a un club de Madrid, todavía no se pierde la esperanza de que pueda, pues él está jugando y los clubes están activos“, dijo para la cadena Ser.



Estos comentarios no cayeron bien en la afición de Liverpool que siempre han apoyado a Luis Díaz debido a su gran importancia en el esquema actual de Jurgen Klopp.



En redes sociales, varios hinchas creen que las declaraciones de Mane fueron desafortunadas y algunos las consideraron como un desagradecimiento con el equipo inglés.



‘Muy mal parado queda Mane frente a todo el cariño que le ha demostrado la hinchada y el club. Feo gesto y ojalá recapacite porque de no ser así puede afectar a Lucho y mucho’, ‘Liverpool le dio a Lucho confianza. Cuando pasó el secuestro de Mane les dieron todo el apoyo posible. Hace unos días comunican a Luis intransferible. Hoy el papá no considera el club. Ojalá se vaya Díaz, esas actitudes nunca’, ‘Que culpa tendrá Díaz de lo que diga el papá’, ¿Hay necesidad de estas declaraciones? El mal que tenemos en Colombia, un jugador o DT llega a un club y ya le estamos buscando salida y la llegada a otro lugar’, fueron algunos de los comentarios.