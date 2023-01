¿Le gustó la pinta de Messi? Modista le cumple sueño de verse como él

Ya era común que Lionel Messi sorprendiera al mundo con sus curiosas pintas. Pero ahora que es campeón mundial parece darle rienda suelta al atrevimiento y cada cosa que usa marca una tendencia.

Su atuendo de Año Nuevo dio mucho de qué hablar: fue un conjunto de camisa y bermudas de satén de seda, con camisa verde oscuro de cuello abierto y bordes en color naranja con ribetes, que por supuesto es de la prestigiosa marca Gucci y se vendió 'como pan caliente' por más de 2.000 dólares en la tienda oficial. Vale decir que se agotó en pocas horas.



No todo el mundo tiene semejante cantidad para verse como el campeón del mundo, pero no por eso se frustran. Fue el caso de Ellian, un niño argentino que le pidió a su abuela modista que le hiciera una réplica del traje de su ídolo.



“Le hice el trajecito con una tela de raso, las que pude comprar en el pueblo que, como entenderás, no tiene telas del tipo de las que puede usar Messi. Pero él lo quería, lo confeccioné y luego subí a mi cuenta de Facebook, como con las demás prendas que hago, y alguien sacó esa foto, le tapó la cara al nene y subió una publicación diciendo que lo vendía por $1100 cuando sale $1800 el metro de tela, lo que usé justito para el nene. Eso me trajo problemas porque hubo gente que comenzó a pedírmelo por ese precio”, le contó Cristina Ibáñez a Infobae.



No será la seda de miles de euros del original, pero el niño quedó feliz y la mujer, sin pensarlo, acabó siendo famosa. La moda no incomoda... menos si es la que impone un campeón mundial.