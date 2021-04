Modelo reveló tener un hijo ‘escondido’ con estrella de la Premier

Se armó la grande en territorio inglés. El diario ‘The Sun’ publicó una polémica entrevista con Jacqueline Pinheiro, modelo brasileña que reveló tener una hija “escondida” con futbolista estrella de la Premier League, que por cierto está casado.

Evidentemente no se reveló el nombre del hombre en cuestión, razones legales, pero si fue contada toda la tormentosa historia que inició en 2018.

Jacqueline recordó que su romance inició hace tres años y ella desconocía que el jugador en cuestión tenía pareja en ese momento. Justamente la que actualmente es su esposa.

Pues bien la situación fue avanzando hasta que el sujeto decidió casarse, situación que acabó con todo. Por lo menos en principio.



“Me enviaba mensajes de texto todo el tiempo, incluso durante su ceremonia de boda y la fiesta. Rompí con él la noche que se casó porque era demasiado para mí. Gasté todas mis energías en él... Le dije eso en un mensaje de texto. Su hermano incluso me envió un mensaje de texto para decirme que él (el jugador) estaba muy ansioso durante la boda porque estaba pensando en mí. Luego, en el avión a su luna de miel, siguió enviándome mensajes”, dijo al reconocido diario británico.



Es más, para endulzarle el oído “me juró amor eterno” e incluso le prometió que “tendría mi propio apartamento”. Lo único que le pedía a cambio era que “cuando regresara, todavía estuviera allí para él... que nunca lo dejara”. Una locura total.



La situación llegó a tal punto que un año después (2019), el futbolista seguía en las mismas con su amante. “Actuaba como un verdadero novio... era celoso, seguía escabulléndose para hacerme el amor... me pagó para que tuviera unas vacaciones de cinco estrellas con mi mejor amigo”.

​Y como si fuera toda una telenovela, Jacqueline quedó embarazada. Allí comenzaron los problemas, pues el hombre no quería responder: “Me sorprendió porque no pensé que se lo tomaría tan a mal (la noticia), ya que él fue quien habló de que tuviéramos hijos juntos. Tratamos de estar de acuerdo en que él no estaría físicamente presente en la vida del bebé, pero que iba a contribuir económicamente para ayudarme a criarlo”. Palabras más, palabras menos, no lo reconoció.



Para completar, la esposa del jugador se enteró del embarazo y “él actuó como si yo no existiera y no nos conociéramos. Nunca me ha llamado, ni me ha pedido una foto, ni nada”.



Apareció a los seis meses del embarazo buscando llegar a un acuerdo con la modelo: “El trato que acordamos fue que me daría una cantidad fija, pero yo nunca diría quién era el padre... Me estaba ofreciendo una pequeña cantidad. Dijo que tenía inversiones que hacer y eso era todo lo que podía ahorrar. Le dije: ‘Espera, un niño también es una inversión y cuando es joven cuesta dinero’”. Es más, Jacqueline quiso que se hicieran una prueba de paternidad “pero puso excusas para no hacerla y aún no la ha hecho”.

A día de hoy, la mujer entabló un proceso legal contra el futbolista. “Acudí al juez y mis abogados han enviado una carta a su club informándoles de todo”, culminó. Avanza el proceso.