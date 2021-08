La modelo Playboy que ofrece una millonada por el pañuelo de Messi

Apareció compradora en la subasta del pañuelo que usó Lionel Messi en su despedida del FC Barcelona. Se trata de la modelo brasileña Luana Sandien, quien ha posado en la famosa revista Playboy.



La modelo confesó que busca el pañuelo de Messi para comprarlo y luego posar desnuda con el accesorio que recibió el astro argentino de manos de su esposa, Antonela Roccuzzo, el día de la conferencia de prensa en la que le dijo adiós al club azulgrana, días antes de fichar para el Paris Saint Germain.



¿Cuánto dinero ofreció por el pañuelo? Cuando salió la subasta, el poseedor del pañuelo pedía un millón de dólares. Luana no tenía esa cantidad, pero se atrevió a ofertar 600 mil billetes verdes.



“Ofrecí US$ 600.000 para quedarme con el pañuelo de Messi, después de eso, el anuncio desapareció. Di más de la mitad de la cantidad anunciada creyendo que ganaría, pero el anuncio desapareció después de mi oferta, de la nada. El anuncio salió del aire sin dar más información sobre el resultado de la subasta, por lo que no sabemos si alguien compró el accesorio o si el anunciante abandonó la idea. Espero haberlo logrado”, dijo la modelo brasileña al ‘Daily Star’.