Millonarios se olvidó de Willington Ortiz: hinchas protestan en redes

De nada sirvió la campaña de expectativa, la transmisión en Twitch y la entrega de la camiseta oficial y otros accesorios de Millonario a AuronPlay. El reconocido ‘influencer’ español recibió este viernes 26 de marzo los obsequios e hizo viral al club colombiano por varias horas; pero los hinchas albiazules, molestos, le cobraron al equipo por olvidarse del cumpleaños del histórico Willington Ortiz.



¡No tiene perdón! Olvidarse de uno de los máximos ídolos de la rica historia de Millonarios fue criticado en las redes sociales por parte de los aficionados, que no entienden como, el mismo día de su natalicio, el club prefirió al ‘youtuber’ y no a la vieja gloria.



¡El club Millonarios también le ha enviado una nota a Auron!💙 pic.twitter.com/ZfoLdlbboK — AuronPlay Updates (@AuronUpdates) March 26, 2021 Ustedes, el departamento de comunicaciones de Millonarios, son una absoluta VERGÜENZA todo bien con AuronPlay, pero que les impedía SALUDAR, AL MENOS ESO a Willington Ortiz hoy en su cumpleaños? Otros equipos lo hicieron y el equipo que tanto ama, le da la espalda. — Carlos Stark 🐺🚵🏼‍♂️ (@cpachon9) March 27, 2021 Y al viejo Willy ni las gracias por ser quien es!!! Por eso es que vamos como vamos!!!🤦‍♂️ — GabrielGoldo (@gabrielgoldo) March 26, 2021 WILLINGTON ORTIZ.... WILLINGTON ORTIZ.... WILLINGTON ORTIZ.... — RaiderDuke☠️ (@Sigosiendobobi1) March 26, 2021

¿Qué pasa con el viejo Willy?



Según versiones de prensa, lo de Ortiz en Millonarios no fue un descuido o mala memoria. Resulta que el exfutbolista demandó al club bogotano por cuentas del pasado, pues no pagaron su seguridad social en los años en los que estuvo en el club, y Willington necesita de esos pagos para poder pensionarse. Ojo, también demandó a América y a Deportivo Cali, y en sus redes sociales sí lo felicitaron.



Los actuales manejadores del club, Azul y Blanco S.A., han evadido esa demanda diciendo que no les corresponde a ellos el pago de lo adeudado a Willington, así que tratan de evitar cualquier tipo de mención o acercamiento al ídolo por motivos legales. ¡Una pena!