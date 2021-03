‘Mi cuerpo no era el de un jugador profesional’: confesión de Guarín

Fredy Guarín fue el premio gordo a la afición de Millonarios para 2021, pues fue el gran refuerzo para esta campaña y para darle jerarquía al plantel que dirige Alberto Gamero. El fichaje del volante, mundialista en 2014, ha sido sin duda una de las grandes noticias del fútbol colombiano en los últimos meses.



Guarín despertó muchas expectativas, pero cuando debutó con la camiseta albiazul, llovieron las críticas porque esa casaca le quedaba estrecha y dejaba ver su sobrepeso. Contra Envigado, a Fredy Alejandro se le vio en mal estado físico y fue centro de burlas por estar gordo.



Este lunes, el ‘Guaro’ habló en sus redes sociales sobre esa situación, y confesó cómo ha trabajado en bajar de peso.



“Como vieron salí con buena pipita, me hicieron reír bastante, pero me motivaron mucho. Mi cuerpo no era de un jugador de fútbol profesional, ya estaba más allá jugando en la cancha del barrio. Pero quería meterme, quería ir. De pensar en el qué dirán, me metí, que digan lo que digan. Empezaron los memes, y yo dije, eso es lo que me gusta, que hablen, que yo lo convierto pa’l otro lado”, comentó Guarín sobre su debut.



Finalmente habló de su estrategia para bajar de peso. "El tema de la dieta y los entrenamientos no fue fácil, en dos meses baje 14 kilos (estaba en 105), no fue fácil pero se puede, porque esta en la mente", dijo.