En Millonarios no todo es alegría: jugador explotó en redes sociales

Millonarios venció 3-0 a Fortaleza este miércoles, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay 2022 y encaminó su clasificación a la semifinal de la competición. En un buen partido en El Campín, el equipo albiazul sigue consolidando a varios jugadores y construyendo un once sólido, con variantes importantes.



Se ven caras alegres en el plantel albiazul, pues hombres como Luis Carlos Ruiz rinden con goles y asistencias; Daniel Herazo se rencuentra con el gol; Israel Alba se adapta a lo que es jugar para un grande; y Daniel Cataño sigue ganando confianza tras llegar del Tolima.



Sin embargo, no todo es felicidad en Millonarios, pues hay un jugador que está a punto de perder la paciencia, y que estalló por lo menos en redes sociales, horas después del partido de Copa.



El atacante venezolano Richard Celis se quejó, a su manera, desde su cuenta de Instagram, por la falta de oportunidades este semestre en Millonarios. Aunque sonó para salir y cambiar de equipo, se quedó y no ha jugado mucho.



Solo 8 minutos ha jugado Celis, que fueron contra Bucaramanga en la fecha 2 de la Liga BetPlay II (ya van 4 jornadas), y seguramente al extremo le molestó no ser tenido en cuenta en el partido de Copa.



Es por eso que Celis publicó una historia en Instagram, que parece un reclamo al técnico Alberto Gamero por no darle minutos de competencia. ¿Indirecta para su entrenador?



“Dios mío, solo te pido mucha paciencia. Que después de la tormenta viene la calma”, fue el mensaje que publicó Celis, junto a una foto en la que se le ve desesperado en un partido con Millonarios, además de emoticones que evidencian su enojo.