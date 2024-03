‘El nivel de Daniel Ruiz es terrorífico’: Casale no aguantó más

El empate de Millonarios 1-1 en su visita a Envigado, en la fecha 12 de la Liga BetPlay I-2024, le supo a poco a los hinchas embajadores.



Y es que si bien se cortó una racha de cinco derrotas consecutivas, el punto sirve poco en la tabla de posiciones, y cada vez se desvanece la oportunidad de llegar a los cuadrangulares semifinales.



Uno de esos hinchas, el reconocido periodista Antonio Casale, explotó y no aguantó más por el bajo nivel del equipo.



“Qué parto, qué falta de claridad y, sobretodo, que bajo el momento de algunos jugadores de Millonarios; sobre todo de los que entran, ahí uno entiende por qué los suplentes son suplentes, y hacen falta los que no están”, aseguró Casale en sus redes sociales.



Casale vio un plantel con “muchas ganas y muchos nervios también”.



Además, apuntó contra Daniel Ruiz, de quien aseguró que tiene un “nivel terrorífico”. “No hay respuestas en la cancha, no hay claridad; las pocas (opciones) que se generan, no se convierten, y el arquero es figura… Peor no se puede”.



Y sobre el técnico Gamero, Casale comentó que “hace lo que puede con lo que tiene, pero lo que tiene no hace lo que puede en la cancha, porque los jugadores no están en nivel”.