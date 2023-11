Vivió secuestro del padre y le habla a Díaz: 'sé lo que estás pasando'

Luis Díaz sigue sufriendo a la distancia el secuestro de su padre, Luis Manuel, quien cumple ya 12 días en manos de los secuestradores del ELN, que lo interceptaron en cercanías a su residencia, en el municipio de Barrancas, Guajira.

Su homenaje en el gol que marcó con Liverpool en el empate 1-1 contra Luton Town, pidiendo 'Libertad para papá', le dio la vuelta al mundo y conmovió a miles, entre ellos el nigeriano John Obi Mikel.



¿Por qué justamente a el hoy ex futbolista? Porque él siendo una estrella en su país, pasó por la misma amarga experiencia que hoy vive el colombiano.



Mikel recordó que su padre fue secuestrado dos veces, primero en 2011 y después en pleno Mundial de Rusia 2018, en ambos casos por extorsionistas.



“Me identifico con Luis Díaz y por lo que está pasando. En este tipo de situación no tienes absolutamente nada que hacer. Solo tienes que esperar porque te llamarán. Sé exactamente por lo que estás pasando y espero que se mantenga fuerte. Sé que es un momento difícil para él como jugador. También sé por lo que está pasando su familia”, afirmó en charla con talkSPORT.



“Tienes a tus hermanos, tienes a tu madre, tienes a tus hermanas y lo que estarán pasando es absolutamente desgarrador. Mi mensaje para él es que se mantenga fuerte y haga todo lo posible para asegurarse de que su padre sea liberado”, añadió.



Mikel entiende lo que es tratar de competir con esa angustia entre pecho y espalda pues le pasó en Rusia 2018, un par de horas de un duelo crucial: “A mi papá lo secuestraron mientras yo jugaba con la selección nacional en el Mundial de Rusia 2018 y estábamos a punto de jugar contra Argentina. Dos horas antes del partido recibí una llamada telefónica de mi hermano diciendo que mi padre había sido secuestrado por segunda vez en Nigeria. Lo secuestraron por primera vez y hablé con los secuestradores y me exigieron mucho dinero, que finalmente pagué antes de que liberaran a mi padre”, confesó.



“Pero la segunda vez ocurrió mientras jugaba para mi país y recibí una llamada telefónica de mi hermano diciendo que papá había sido secuestrado nuevamente. Eso fue absolutamente impactante. La primera vez fue impactante, pero la segunda fue aún más impactante porque estaba a punto de participar en uno de los juegos más importantes de mi vida. El solo hecho de saber que mi papá había sido secuestrado nuevamente fue absolutamente desgarrador”, complementó.



En ese momento decidió no contarle a nadie y solo hablar con sus compañeros y cuerpo técnico al final del partido, que acabó con derrota por 2-1.



Curiosamente, Mikel reveló que Chelsea le ofreció apoyo y que el ruso Roman Abramovich le dijo que él podía enviar su gente a Nigeria para rescatar a su padre, lo que no aceptó por miedo a que los extorsionistas le hicieran algo: “Tenía a mi papá al teléfono llorando y diciendo: ‘¿pueden darles lo que quieren? Porque aquí me han golpeado y me ponen una pistola en la cabeza cada vez dicen que me van a matar’. Me las arreglé para pagar mucho dinero para que liberaran a mi padre”, concluyó.

​

Esta desgarradora historia se conoce justo ahora que Díaz pasa por este difícil trance. En este caso, la guerrilla del ELN ha asegurado que devolverá a Luis Manuel Díaz con los suyos en las próximas horas, pero ya van dos días a la espera de una liberación que sigue sin producirse. Una pena que une a dos figuras del fútbol, que ninguna familia en el mundo debería sufrir.