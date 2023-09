Mientras Cristiano marca en Arabia, hinchas del United lo aclaman

Manchester United no pasa por su mejor momento en Premier League. El cuadro de Erik Ten Hag cayó en tres de los primeros cinco partidos y agudizó la crisis que padece el cuadro Red Devil desde hace uno años.



Y es que el United cayó con Brighton en condición de local y ante ello, los hinchas parece que ya no se aguantan al entrenador neerlandés y han comenzado a expresar su ira de varias maneras.



En esta ocasión, los aficionados de Manchester decidieron recordarle a Ten Hag a Cristiano Ronaldo, jugador que tuvo por un tiempo y que no recibió el trato esperado de parte del entrenador.

Una vez el marcador se decantó 3-1 para Brighton, los hinchas empezaron a cantar ‘Viva Ronaldo’ para recordarle a Ten Hag que dejó ir a uno de los grandes jugadores del mundo cuando más lo necesitaba.



El vídeo se hizo viral en redes sociales y en comentarios se vio a muchos aficionados del United entre otros equipos que tomaron postura a favor de CR7.



Mientras tanto a la par, Cristiano se llena de goles en Arabia y sigue agradando su leyenda mientras que el United no arranca bajo el mando del neerlandés.