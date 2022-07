Platini sale a la ofensiva: responde a las supuestas acusaciones

El expresidente de la UEFA y exjugador internacional francés Michel Platini avisó este viernes de que tiene intención de encontrar a los "culpables" que han estado ausentes en el juicio por corrupción en el que ha salido absuelto.



Platini mostró su satisfacción por la decisión del Tribunal Penal Federal de Suiza que le absolvió tanto a él como al expresidente de la FIFA Sepp Blatter, que tuvieron que sentarse en el banquillo acusados por presuntas irregularidades en un pago que recibió el primero. "La verdad ha estallado", subrayó el antiguo futbolista, que agradeció a los jueces "su independencia y su decisión".

Insistió en que la suya ha sido "una lucha contra la injusticia", en que ha ganado "un primer partido" pero no tiene intención de quedarse ahí. "En este asunto -puntualizó- hay culpables que no han comparecido en este proceso. Que cuenten conmigo porque los encontraremos porque no renunciaré e iré hasta el final de la verdad", aseguró.



Platini, de 65 años, no dio nombres y tampoco dijo cuáles son sus planes a partir de ahora. Se limitó a decir: "Antes de pensar en el futuro me gustaría dar las gracias a mi familia y a mis allegados". El que fue presidente de la UEFA de 2007 a 2015 fue asesor de Blatter de 1998 a 2002 y, según un acuerdo entre ambos, una parte de su sueldo no se le pagó entonces y quedó pendiente hasta que se produjo el desembolso en 2011.



La Fiscalía, sin embargo, consideró que tras ese pago de unos dos millones de francos suizos (unos dos millones de euros, al cambio actual) hubo fraude y falsificación de documentos. Eso condujo a que ambos fueran encausados.



Durante el juicio, los dos dijeron ser víctimas de un complot destinado a impedir que el exdirigente del fútbol europeo fuese elegido para dirigir la FIFA, puesto que recayó en febrero de 2016 en Gianni Infantino, que fue su secretario general en la UEFA y que preside la FIFA desde entonces.



EFE