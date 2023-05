Messi, el mejor de todos: ganó premio Laureaus al deportista del año

En medio de su turbulento presente en PSG, Lionel Messi hizo parte este lunes de la gala de los Premios Laureaus 2023 donde se quedó con el galardón a mejor deportista del 2022, en una ceremonia que se realizó en Francia.



El argentino fue el ganador gracias a su participación en el Mundial de Catar 2022 que le valió a Argentina su tercera estrella en la historia.



Messi le ganó en la categoría de mejor deportista a Rafael Nadal, Max Verstappen, Mondo Duplantis, Kylian Mbappé y Stephen Curry.

“Es un honor compartir nominación con todos estos enorme deportistas a los que admiro muchísimo, cualquiera podría haber ganado”, mencionó Messi de inicio tras recibir el premio.



“Siempre es lindo recibir un reconocimiento de este tipo, este año tuve la suerte de cumplir mi gran sueño, ser campeón del mundo. Me costó muchísimo, casi toda mi carrera, en el medio pasé de todo, muchas alegrías con el Barcelona y muchas tristezas con la Selección, pero nunca me detuve, y todo fue una enseñanza para mí”, complementó.



De igual manera, recordó el sacrificio que dio para ganar en Catar con su seleccionado: “Hubo muchas piedras en el camino pero siempre intenté superarme, con el apoyo de mi gente. Estoy muy agradecido: pude cumplir mi sueño y el de todo un país. Tardó en llegar pero fue lo más lindo que me pasó; este premio es para toda Argentina. Muchas gracias”.



Vale resaltar que los Premios Laureaus vuelven luego de dos ediciones sin gala a causa de la pandemia.