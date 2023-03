Generoso capitán: regalazo de Messi a sus amigos, campeones mundiales

Lionel Messi se coronó campeón mundial en su quinto intento, después de jugar con varias estrellas que sin embargo no lograron rodearlo como sí lo hizo esta generación, al mando de Scaloni.

Como dijo cuando recibió el premio The Best al mejor jugador de la temporada, lo intentó toda la vida hasta que finalmente pudo levantar el trofeo.



Y está tan agradecido con esos guerreros que se la jugaron por él que les ha preparado un regalo de esos que nunca se olvidan.



Según el diario The Sun, el capitán argentino repartirá 35 celulares iPhones cubiertos en oro, detallito que costaría unos 200.000 dólares (un poco más de 960 millones de pesos colombianos) y que estaría a cargo de la firma iDesign Gold, que se especializa en personalizar estos teléfonos.

Según explicó Benjamin Lyons, propietario de la empresa, el futbolista argentino lo contactó directamente: “Lionel no es solo el GOAT, sino que es uno de los clientes más leales de iDesing Ggold y se puso en contacto con nosotros un par de meses después de la Final de la Copa del Mundo”, le dijo a The Sun.



Según el diario Olé, al final Lyons decidió obsequiarle todos los celulares a Messi a cambio de 10 camisetas de la ‘albiceleste’ firmadas por él. Claro, la campaña publicitaria que le ha hecho el 10 no tiene comparación: