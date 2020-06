La sorpresa de Messi a Ibai Llanos para aclarar una vieja polémica

Lionel Messi dio la gran sorpresa en un directo que hacía Sergio Agüero con el reconocido ‘streamer’ Ibai Llano, en una sesión de Twitch, plataforma que ha hecho célebre al ‘Kun’. Justamente estaban hablando de Messi y un hecho que sucedió entre Ibai y la ‘Pulga’ en un acto promocional.

En aquel evento Ibai tenía que saludar a Messi, pero el presentador se mostró tan frío que su actitud que hizo que Messi pensara “que iba borracho”. Llanos y Agüero recordaron aquel momento mientras repasaban las imágenes, y el delantero del Manchester City se comprometió a intentar ayudarle para aclarar su polémica con Messi.



Pero las cosas no se demoraron, y en pleno directo apareció Messi, quien envió una nota de voz al Whatsapp del ‘Kun’, su amigo y compañero en la selección argentina.



“‘Kun’, te estoy mirando que estás ahí con Ibai, dile que está todo bien, que no pasa nada. Me dejó pagando, me dejó 're mal' delante de todos, pero no pasa nada”, dijo Messi en el audio, que provocó la efusividad del ‘streamer’.