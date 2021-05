A corazón abierto: sentido mensaje de James por violencia en Colombia

la ola de violencia que sufre Colombia ha hecho que varios referentes de la Selección nacional se sumen a la preocupación por los abusos y muertes que se pueden ver en las imágenes que a esta hora recorren el mundo. A la distancia, James Rodríguez no fue indiferente y envió un sentido mensaje de preocupación.

"Lo primero que tengo que decir es que la violencia no es camino para ningún lado, con violencia todo termina peor. Siempre entendí en la vida que la manera de lograr las metas es trabajar de manera honesta y profesional y ese es mi llamado hoy. Cada persona desde el lugar que le corresponda, llámese dirigente político, empresario, trabajador, estudiante debe hacer su trabajo de manera honesta y profesional", dijo en sus redes sociales.



"​Basta de abusos, no puede ser que alguien con un arma tome ventaja sobre otra persona que no tiene cómo defenderse, o que una persona de manera deliberada salga y acabe con la ciudad o con empresas o negocios que son fuente de trabajo de miles de colombianos", añadió.



"No me interesa meterme en discursos políticos, solo le pido a los dirigentes de todas las corrientes que paren los abusos de todo tipo. Nos estamos matando", pidió uno de los capitanes del equipo nacional.



"​Es el momento de unirnos pero para avanzar y eso se hace actuando con honestidad cada día de nuestras vidas, eligiendo bien a los gobernantes, no por descarte o porque otros nos digan qué hacer. Las votaciones son el momento de hacernos responsables. Basta de querer sacar ventaja de cada momento y de usar la violencia para imponerse".



En un aparte que genera mucha preocupación, James denuncia amenazas: "Me han tratado muy mal por redes sociales porque no salgo a decir lo que muchos quieren, me han amenazado a mí y a mi familia. Quedo asombrado porque los mismos que piden justicia son mu groseros, intimidan y huyen. los invito a comportarse bien, hacer lo que mejor saben hacer y llevar su vida evitando dañar a otro".



"​Mi llamado es a ser honestos en su manera de actuar y eso incluye hasta la manera como nos comportamos en nuestras casas", concluyó el jugador del Everton, a la distancia y con la preocupación de todos por la grave situación que vive Colombia.