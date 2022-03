Memes le dan duro a Millonarios, Gamero y Perlaza: ¡Vuelve, Montero!

Profe Gamero todita suya está derrota los cambios no se entendieron. Macalister no peso en el juego , Herazo es una versión 2.0 de Boyero y Perlaza bueno lo de el ya es normal pic.twitter.com/ooxLC7Fyrq

Perlaza es infame, no sé cómo aún juega profesionalmente y lo peor, titular en nuestro equipo.



Horrible la línea de defensa y los cambios de Gamero. Cuando el DT hace magia se le reconoce pero hoy, me parece que no supo corregir, sentí que nosotros éramos el equipo con 10. pic.twitter.com/sUjmZ15BHE