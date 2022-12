Memes de Millonarios: otra vez es tendencia por fracasar en la Liga

Daniel Ruiz woke up feeling DANGEROUS vs Santa Fe🥶🥶🔥



- 0 goals😈😈

- 0 assists😱😱

- 0 key passes🐐🐐

- 0 chances created😳😳

- 0/50 dribble success💯💯

- 39 offsides👺👺

- 29 Times lost possession🤡🤡

-55/55 Dives🏊♂️🏊♂️



Better than Marlos Moreno???🥶🥶 pic.twitter.com/LLRXIxF397