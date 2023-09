Bolivia es un meme: Argentina puso al ‘10’, pero no era Lionel Messi

La selección boliviana perdió 0-3 con Argentina en La Paz, en la fecha 2 de las Eliminatorias Sudamericanas. Así, el continente se burla de los del altiplano, pues no pudieron contra la Albiceleste, a pesar de que no jugó Lionel Messi.



Aunque hubo hinchas bolivianos, desprevenidos, que vieron que Lionel Scaloni mandó a la cancha, al ‘10’ en el segundo tiempo; pero no se dieron cuenta que no era Messi, sino Ángel Correa, y al minuto 87 corearon “Messi, Messi”, pensando que iban a ver al crack por unos instantes en el estadio Hernando Siles.



El público en La Paz es igual de inocente que la selección, ven al 10 de Argentina y se vuelven locos, gritan “Messi, Messi”, somos un meme, el 10 hoy es Correa 🫣 pic.twitter.com/hL42LsiGwO — Roberto Acosta E. (@btoae) September 12, 2023

Así, las redes sociales explotaron con la goleada argentina, la ausencia de Messi y la anécdota de los hinchas bolivianos: