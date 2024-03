Memes: hinchas de América ya no aguantan más a Farías y su combo

Este señor (Pedro Felicio), planteaba mejor los partidos que ese remedo de técnico que esta hoy al frente de @AmericadeCali . Lo de hoy en Bogotá sólo deja claro que no hay como corregir el rumbo mientras se siga con ese señor Farías en el banco. ¡ES UN FIASCO! pic.twitter.com/1AtNa1eHrA

12 partidos y no se juega a nada, eliminados prácticamente de liga, eliminados de sudamericana, no le hacen un gol a nadie, no dan tres pases seguidos, jugadores que se notan confundidos, que cagada tan hpta la de Marcela, Malparida. pic.twitter.com/4VwR5tcUuh