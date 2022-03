Cristiano no solo recibió castigo del Atleti en Champions: ¡Hay memes!

La UEFA Champions League perdió en una semana a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. El primero cayó con PSG frente al Real Madrid y el segundo, perdió este martes frente al Atlético de Madrid. Ambos se despidieron en los octavos de final, pero esta vez todas las burlas apuntan al delantero portugués del Manchester United, que poco o nada pudo hacer para evitar la caída de su equipo en el Old Trafford.



Los ingleses no pudieron frente al Atleti del 'Cholo' Simeone y cayeron 0-1 en la vuelta este martes, tanto de Renan Lodi que les bastó para avanzar a los cuartos de final. CR7 encajó tres temporadas consecutivas sin poder avanzar en la Champions y las burlas en redes no se hicieron esperar. Vea los memes.