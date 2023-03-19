Memes de Barcelona le recuerdan al Real Madrid: ‘A 12 puntos’

Tocará ir por la champions 😞 pic.twitter.com/kEbRkTOY8s— Aarón Ramírez (@AarnRamrezEspi3) March 19, 2023
A mi me da algo... pic.twitter.com/izL3FQ88UK— Lavozgalactica (@Lavozgalactica) March 19, 2023
vengo a recomendar lo mejor calidad/precio que hay actualmente pic.twitter.com/YYBSAPvO5I— Cesarrr (@CessarGA) March 19, 2023
Otra victoria más contra el Madrid y campeones de Liga por todo lo alto. pic.twitter.com/FjscgG1OXZ— David 🙏🏽👑 (@sanreydavid) March 19, 2023
LAS MOTOMAMIS SIEMPRE GANAMOS ❤️💙 pic.twitter.com/mn9ap1VHZ9— 🌱 RЯ (@rosalia_angels) March 19, 2023
March 19, 2023
hoy era el día del padre, bien hecho pic.twitter.com/qsV5UnGL22— 10🫀 (@idairaabeledo) March 19, 2023