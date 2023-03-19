Curiosidades de fútbol

Memes de Barcelona le recuerdan al Real Madrid: ‘A 12 puntos’

El triunfo azulgrana le permite sacar ventaja a los merengues en LaLiga. Estallan redes sociales.

Memes de Barcelona vs Real Madrid

Memes de Barcelona vs. Real Madrid.

Foto: Redes sociales

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19 de marzo 2023 , 05:24 p. m.
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