Melissa Martínez es tendencia: comentario sobre América causó polémica

La Liga BetPlay 2023-I ha dejado grandes sensaciones y con un buen rendimiento de los clubes que participan en el certamen. Uno de ellos, es sin duda alguna, el América de Cali que ha sumado dos victorias seguidas y con ocho goles en ese par de jornadas. Si se cuenta el que anotó contra el Deportes Tolima en la primera fecha, son nueve en tres juegos disputados. La realidad es que, si el club podía fichar, iba dar de qué hablar.



En América de Cali, el gran nivel de Carlos Darwin Quintero, el goleador Facundo Suárez, además de Andrés Sarmiento y Cristian Barrios ya empiezan a ilusionar a la afición del conjunto escarlata y a un exjugador como lo es Fabián Vargas quien en transmisiones en ESPN ya ha mantenido su alegría con lo que está demostrando el club dirigido por Alexandre Guimaraes.

Contra Unión Magdalena en el Estadio Pascual Guerrero fue un verdadero deleite ver cómo se juntaron Carlos Darwin Quintero con todo el frente de ataque para poder llegar a concretar y con la varita mágica de Iago Falque que volvió a enloquecer con un precioso cobro de tiro libre al fondo para poner el tercero. Un 4-0 a favor de los escarlatas con el que se reivindicó tras la derrota inicial ante el Deportes Tolima.



Lo siguiente para el América de Cali fue una contundente victoria 2-4 contra el Deportivo Pasto en condición de visita con Carlos Darwin Quintero que volvió a anotar un gol en la liga de Colombia marcando su regreso con asistencias y goles. Sin embargo, se le complicó jugar contra un Deportes Tolima en la primera fecha y a Unión Magdalena y a los volcánicos sí los pudo superar con autoridad. Ilusiona sin duda alguna el buen momento del cuadro caleño, pero, ¿es esperanzador como dicen los hinchas? Pues, apenas van tres jornadas y los dirigidos por Alexandre Guimaraes no han enfrentado a Millonarios, Santa Fe, Nacional, Junior entre otros que son rivales de mayor peso. Prrecisamente eso fue lo que criticó la periodista de ESPN, Melissa Martínez.

Melissa Martínez, que participa en el programa de debate, ESPN F360 al igual que Fabián Vargas, empezaron a hablar sobre el momento por el que pasa el América de Cali. Fabián, quien jugó en el conjunto caleño y guarda mucho cariño y aprecio por la institución, empezó diciendo, "estoy contento y sin preocupaciones, 'la mechita' volando, impresionante. Felices los hinchas de 'la mecha'".



Posteriormente, Melissa Martínez le respondió sembrando la duda y bajando de la nube a los hinchas por los dos triunfos ante clubes que no tienen tanto reconocimiento como los llamados grandes de Colombia, "a mí me gusta cuando le ganan a Pasto y a Unión Magdalena, y ya se creen campeones. Me encanta esa vaina". Inmediatamente el comentario se viralizó en redes sociales con comentarios de todo tipo, más que todo refutando su opinión, precisamente por seguidores del cuadro caleño.