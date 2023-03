Melissa Martínez baila ‘TQG’, de Shakira y Karol G: ¿Dedicada a Mier?

Melissa Martínez se siente plenamente identificada con el hit de Shakira y Karol G, titulado ‘TQG’ (Te Quedé Grande).



Y es que la presentadora de ESPN Colombia vivió una historia de infidelidad similar a Shakira. Ambas tenían una relación con un futbolista, Matías Mier y Gerard Piqué, respectivamente.



Ambas decidieron poner fin a sus relaciones y vivir su vida sin presiones mediáticas ni más problemas del corazón.



Así, Melissa encendió las redes sociales bailando sensualmente la famosa canción, dejando claro, como dice la letra del tema, “que por hombres no compito”.



Con micrófono en mano cantó uno de los versos más polémicos de la canción, por lo que cientos de internautas no dudaron en recordar al ex Independiente Santa Fe en los comentarios.



Además, en el video se ve cómo se arrodilló para realizar uno de los pasos insignias de la canción, lo cual causó furor entre los usuarios de internet que no dudaron en dejar sus reacciones en los comentarios de la publicación.