¿Indirecta a la pareja de su ex? Curioso mensaje de Melissa Martínez

La separación de Melissa Martínez y Matías Mier es oficial y, tal como ella misma ha dicho, "ya es pasado".

Tanto para ella como para él es muy claro. De hecho, él ya apareció con su nueva pareja, una ex periodista de Independiente Santa Fe aunque ninguno de los dos ha hecho pública la relación.



Lo curioso es que en un reciente mensaje en Instagram, Melissa Martínez escribió lo que para muchos es una indirecta a la novia de su ex.



“Si por algún motivo no te caigo bien, espero que nunca digas, ojalá no me la encuentre porque me vas a tener que ver queridita”, dijo, mientras bajaba unas escaleras eléctricas, enfocando con su celular una foto de ella en una valla publicitaria.



¿Quién es 'queridita'? Es lo que se preguntan sus más de 2,6 millones de seguidores. En realidad, ella nunca se ha pronunciado públicamente sobre el divorcio, pero sí aparece en sus redes sola y feliz. Es pasado, como ha dicho ya.