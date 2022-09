¿Es definitivo? Nueva señal de Matías Mier sobre divorcio y nuevo amor

Pasan los días sin comunicaciones oficiales y eso, obviamente, ha dado paso a rumores, especulaciones y filtraciones.

El matrimonio de Matías Mier y Melissa Martínez habría llegado a su fin y de eso siguen apareciendo indicios en redes sociales, donde los últimos movimientos han dado de qué hablar.



El jugador de Santa Fe borró las imágenes y el contenido que tenía con la periodista de su perfil de Instagram y solo dejó un video de una broma, que para muchos no hace ya mucha gracia si es que la separación finalmente se confirma.





¿Qué hizo Melissa Martínez? Ella, en cambio, sí conserva varias imágenes, algunas del día de su boda, en las que se ve a Mier emocionado hasta las lágrimas durante la ceremonia.



A todo esto, las fotos que se filtraron con quien sería su nueva pareja, una ex periodista de Independiente Santa Fe, serían una nueva pista de que el divorcio es definitivo.



Según Ariel Osorio, presentador del programa 'Lo sé todo', habría una causa de fondo en la separación: “aparentemente, el deportista quiere que su esposa se mantenga en la casa. Quiere que su esposa no tenga necesidad de estar cumpliendo compromisos laborales, cosa con lo que Melissa ha dicho tajantemente: ‘¿Perdón? No señor’”.



Lo cierto es que no hay ninguna versión oficial. Si son verídicas las pistas de que el uruguayo está ya en otra relación, para la exitosa presentadora no faltaran pretendientes.... de hecho, ya le están mandando flores: