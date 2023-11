Melissa Martínez reaccionó a preguntas picantes: ¿Tiene nuevo novio?

Melissa Martínez es una de las periodistas deportivas más reconocidas en Colombia. Su experiencia, su presencia en ESPN y Caracol Radio, así como su encanto, conocimiento y belleza, la convierten en una de las referentes entre sus colegas.



Justamente en el ‘Vbar Caracol’, Melissa vivió un curioso momento, pues el director del programa, Diego Rueda, le transmitió dos preguntas picantes que hicieron los oyentes.



El primer bombazo para Melissa fue fuerte: ¿Es cierto que va a abrir ‘OnlyFans’? De inmediato, la barranquillera reaccionó: “¿De dónde sacaron esa locura?”, fue lo primero que dijo.



“Hagan el ejercicio matemático: aunque dicen que las mujeres que están en esa plataforma ganan unos dineros importantes; pero pierdo todos mis clientes serios, correctos. Además a mí no me gusta eso”, añadió casi con indignación.



Luego le preguntaron por su actualidad sentimental. ¿Es cierto que ya tiene novio? Melissa sorprendió: “Amigos chéveres”.



Luego hizo un particular gesto, pues no sabría describir sus relaciones. Aunque luego dijo que no tenía novio.



Y su compañero de programa, Steven Arce, le manifestó: “Lo importante es que no se vuelva a casar”, luego de que terminó su relación con el futbolista uruguayo Matías Mier, debido a una infidelidad del charrúa.