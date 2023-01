Ácida respuesta de Melissa Martínez a exfutbolista: lo bajó de la nube

Después de su separación con el futbolista uruguayo Matías Mier, Melissa Martínez dejó claro que "aprendió la lección" y no quiere volver a enamorarse de un hombre del fútbol. En pleno programa radial, la periodista deportiva 'bajó de la nube' a Mayer Candelo, quien dijo estarla esperando.



Todo se dio en medio de El Vbar, de Caracol Radio, cuando Diego Rueda le preguntó a Mayer cuánto tiempo esperaría a Melissa, a quien expusieron por llegar unos minutos tarde al programa. Tras un curioso intercambio con el exfutbolista, 'Meli' dijo que tenía una lista de requisitos y el primero es que no tenga que ver con el fútbol.



"Yo llevo toda la vida esperándola y seguiré esperándola”, aseguró Mayer Candelo. Su confesión provocó la reacción de Melissa, quien entre risas lo advirtió: "Hoy lo van a echar de la casa". El exjugador de Millonarios y Deportivo Cali le aclaró : "No, yo soy soltero, tengo hija pero soy soltero".



Sin embargo, Melissa quiso cerrar el tema dejando claro que si se da una nueva oportunidad en el amor no será con un futbolista. "Mi lista de requisitos es cortica, pero entre los requisitos hay uno que Máyer ya no puede cumplir: nada de fútbol, nada de guayos. Lección aprendida. El resto creo que los cumpliría, todos”.