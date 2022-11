¿Otra indirecta a Matías Mier? Trino de Melissa Martínez que deja duda

Melissa Martínez ha sido noticia recientemente por el anuncio de que aparecerá en la revista para hombres Soho, una publicación que sus miles de seguidores esperan con ansiedad.

Ha decidido no referirse a su separación del futbolista Matías Mier y salvo algunos comentarios que ella misma ha dejado públicamente, poco se conoce de lo que han sido los últimos meses para ella.



Lo cierto es que está muy activa profesionalmente, en su trabajo en ESPN y con sus negocios particulares que son muy exitosos.



Sin embargo, cuando aparece en las redes sociales y deja algún mensaje que pueda relacionarse con su vida privada, claramente es sensación.



Así fue en un reciente trino en su cuenta de Twitter, en el que compartía un mensaje que para muchos puede ser una indirecta a su ex esposo. Dice el comentario: "2020 me cambió. 2021 me rompió. 2022 me abrió los ojos. 2023 vuelvo". Y ella solo agregó: "Y así".

El 2022 es el año en el que se separó oficialmente y se conocieron imágenes del futbolista de Santa Fe con una ex empleada del club que sería su nueva pareja. ¿A eso se refería con que fue el año que le abrió los ojos?

​

Lo cierto es que antes dejó otras pistas del impacto que ha sido para ella toda la situación y hasta mencionó que la última canción de Shakira, Monotonía, "es un puñal". Lo bueno es que 'todo pasa' y que, ya en perspectiva, de todas las experiencias difíciles se aprende.