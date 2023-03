Melissa Martínez llora al hablar de su divorcio: 'ya no me importa'

Melissa Martínez siempre es noticia y convive bien con eso. Pero no significa que a veces no se quiebre, más si tiene que ver con su vida sentimental.

Tras su divorcio del futbolista uruguayo Matías Mier mucho se ha especulado sobre cómo está en realidad, si ya lo ha superado, si tras lo mediático que fue su matrimonio y luego su ruptura, está lista para otra oportunidad.



En el programa ‘Desnúdate con Eva Rey’ lo respondió casi todo pero además dejó ver un lado sensible, llorando en medio de la entrevista al hablar del perdón.



“¿Has perdonado o todavía hay rabia?”, le preguntó Eva Rey. “¡Que buena pregunta!", dijo inicialmente. Y añadió: “mi acto más valiente ha sido perdonar, sin escuchar esa petición”.



“¿Pero esperas esa disculpa?”, volvió a preguntar la entrevistadora y entonces Melissa se quebró: “No, ya no me importa, no es que no me importe... Decidí nunca hablar del tema porque he creído que lo que digas tiene que edificar siempre. He creído que es tan valioso lo que dices que tienes que tratar que eso sea para edificar y para construir, y aunque existan cosas que no estén bien y aunque parezca que giran en torno a ti cosas, que son nefastas, aunque se tejan miles de teorías, bueno, todo termina resumido a un adiós y ya, pero no está mal”.

La española quiso consolarla un poco, sabiendo que había tocado un tema muy sensible, y luego le habló de plata, de ingresos y de lo próspera que es ahora Melissa, después de empezar ganando solo 200 mil pesos:

No podía faltar, en medio del picante habitual en este espacio de entrevistas, una pregunta sobre su actualidad: ¡le caen pollitos!



Aunque le insistieron reconoció que antes le coqueteaban los mayores cuando era más joven, pero ahora en los "treinta y largos" le caen hombres jóvenes y no parece interesarle: "colágeno hay hidrolizado".



La bella periodista dijo con claridad que no está "preparada para algo tan contundente" y a la pregunta sobre su tiene 'un arrocito en bajo' contestó: "Siguiente pregunta".