Melissa se confiesa: fotos en Soho, situación sentimental y mucho más

Melissa Martínez se entera de todo y las críticas a sus fotos en Soho no pasaron inadvertidas.

En una dinámica con sus millones de seguidores en Instagram, le puso el pecho al tema: "¿Por qué no mostraste más de tu cuerpo?", preguntó. "Porque no era necesario para hablar de mi carrera, nunca ha sido necesario... En todo caso, si era por mostrar algo más de mi cuerpo, tenía que mostrar mi cerebro. Es que no hay otra cosa más. No hay otra cosa más que sea necesaria para hablar de mi carera y mi profesión", dijo.



Para ella las fotos fueron "divinas, espectaculares", aunque para la expectativa que generaron fueron decepcionantes, según los comentarios en las redes de la evista.



"A ustedes les había dicho que a mí todas las veces me habían hecho ofrecimientos para ser portada de la Revista, cuando tenía otro estilo de fotografías, y siempre dije que no porque no lo consideré pertinente. Y todavía no lo considero para mí", explicó.



Melissa se animó a hablar de su vida persona después de su divorcio de Matías Mier y dijo que sigue creyendo en el amor, que en sus planes está tener un bebé, "una heredera", según dijo, y cuando le preguntaron si estaba recibiendo hojas de vida hizo un regate y dijo que sus negocios ya tienen el personal completo para la temporada decembrina.



La periodista dijo que estará en las fiestas en barranquilla con su familia pero que busca un destino exótico al que no haya ido nunca, por lo cual pidió sugerencias. Muchos, claramente, se ofrecieron a acompañarla...