Melissa Martínez fue atendida en clínica de Sidney: ¿qué le pasó?

Horas antes del partido entre la Selección Colombia y Alemania, por al segunda jornada del grupo H del Mundial Femenino 2023, se reportó una sensible lesión.

No fue en el equipo de Nelson Abadía sino en el de los periodistas que cubren la Copa, puntualmente Melissa Martínez, de ESPN.



La reconocida presentadora tuvo que hacer una escala en el Saint Vincent Hospital de Sidney antes de llegar al Aussie Stadium, sede del encuentro deportivo.



¿Qué pasó? Se dislocó un dedo del pie derecho. Por fortuna los exámenes revelaron que no se fracturó, pero el dedo se dislocó y se hizo necesaria la atención de especialistas, que intentaron devolver el dedo a su posición, tarea que no resultó sencilla.

"No sé cómo pero yo voy al estadio hoy", escribió la periodista en sus redes sociales. Pronta recuperación para ella.