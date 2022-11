Melissa Martínez encantará a más de uno: listas sus sensuales fotos

Momento para ver a Melissa Martínez en unas candentes fotos para la revista Soho. La presentadora de ESPN confirmó hace unos días que será la portada de la famosa revista para adultos y en Colombia están a la expectativa por el bombazo que causarán las imágenes.

Desde su lamentable separación con el futbolista uruguayo Matías Mier, a Melissa le tocó soportar chismes y mentiras sobre su vida personal. Así que ya no quiere sufrir más y espera seguir brillando.



Ahora el país espera ver a Melissa y admirar su belleza. Lo que ya es confirmado, es que la sensual sesión de fotos ya se realizó, y aunque ella no había querido dar detalles, por su acuerdo de confidencialidad con la revista, ahora confesó detalles de lo que será la próxima edición de Soho con la barranquillera en portada.



La presentadora confirmó a todos sus seguidores que las fotos tienen, más allá de sensualidad, mucha sutileza y dulzura.



“Estoy terminando la tarde de fotos. Nos fue espectacular. No les voy a anticipar mucho, pero todo me pareció que quedó muy lindo, muy sutil, muy dulce y femenino”, aseguró Melissa en sus redes.



Agregó que no puede contar mucho sobre lo realizado. “Me gustó muchísimo. Muchos me han preguntado, pero no les puedo contar mucho”.