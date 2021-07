¿Para cuándo la cuenta de Melissa Martínez en OnlyFans? Espere sentado

Melissa Martínez arrasa y cada comentario que hace arma una pequeña tormenta en las redes sociales. Y si es sobre asuntos indiscretos, mucho más.

En su cuenta de Instagram, que tiene 2,5 millones de seguidores, la barranquillera contestó a una pregunta puntual de un seguidor sin darle muchas vueltas: ¿para cuándo una cuenta en OnlyFans?



Vale explicar que se trata de un sitio con contenido sensual explícito, en el que muchas personas, hombres y mujeres, comparten información y en no pocas ocasiones se lucran de esa interacción.



Pues Melissa Martínez aseguró que tiene al menos tres razones de peso para no estar en esa famosa red. La primera es que no tiempo para más trabajas, pues hace parte de varios espacios informativos y además tiene una marca de ropa propia, contratos de publicidad y un matrimonio (con Matías Mier) que atender, más ahora que él está en Argentina y ella en Colombia.



Segunda razón: "no todo en la vida es dinero", dijo. Y tercer punto: “andar como Eva no me atrae”.

Mensaje de Melissa Martínez Foto: Tomado de Instagram @melissamartineza

Así que quienes estaban esperando para ver imágenes sensuales de la bella presentadora van a tener que esperar sentados. Por ahora eso no es parte de su plan.