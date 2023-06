Melissa desmiente novio y avisa: 'caramelo repetido no llena cartilla'

Melissa Martínez y su día a día: desmentir rumores y hablar, tal vez más de lo que quisiera, de su vida privada. El costo de la fama, infortunadamente, no le da otra opción.

Esta vez tocó un tema que se ventiló en redes sociales por su presencia en el partido Millonarios vs Atlético nacional, el pasado sábado, en el que el azul logró su estrella número 16.



Se dijo que tenía una intrigante compañía pero, según ella, fue lo más infundado: "Me pusieron dizque un novio, no entendí... por el partido de la final, que estaba con una amiga viéndolo... Ylas manos de ella son más delgadas que las mías, ¿qué hombre macho varón tendría esos deditos delgaditos y con la francesita y todo?", dijo en una interacción con sus seguidores en Instagram.

​

Le preguntaron por un 'tinieblo' que también descartó y entonces una duda clave: ¿Qué opinas de las segundas oportunidades? ​



De frente, como siempre, contestó: "Hay gente que se merece nuevas oportunidades, hay gente que de pronto no era suficientemente madura.. supongo que hablas del tema sentimental. Pero voy a decirte algo muy importante: caramelo repetido no llena cartilla".



​Al responder por el momento más retador de su vida habló de sus dificultades para cumplir el sueño de ser presentadora, de su etapa como mesera y de la muerte de su abuela, pero no de su divorcio del futbolista Matías Mier.