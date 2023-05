Futbolistas aún la inquietan: picante confesión de Melissa Martínez

Melissa Martínez anda soltera y, al parecer, recibiendo hojas de vida, y por lo que contó en una charla con una colega, es difícil que los futbolistas no logren inquietarla.

En medio una divertida conversación con Sandra Escudero, la periodista contó cómo pudo estar en una sesión de medios de Real Madrid, gracias a la invitación de James Rodríguez, y de qué manera la impactaron los deportistas.



“Has tenido la oportunidad de ver, muy de cerca, a jugadores internacionales que te impactaron por alguna razón…”, fue la pregunta que hizo Escudero... y Melissa no se cortó.



“Soy una profesional, pero no dejo de ser mujer, ni de ser Melissa; porque Melissa es una mujer bastante particular”, dijo. Y así reveló su experiencia: "Me pasó algo así, justamente fue en el Real Madrid. Era la previa de una final [de Champions League], todavía James pertenecía a la nómina y tengo que agradecerle porque me dijo –‘Meli’ hay una forma de que vengas y estés en el ‘media day’ y que puedas conversar con todos los jugadores–... Llega una parte en la que están a mi derecha Sergio Ramos y Toni Kroos. Yo he entrevistado a muchísimos jugadores haciendo planta baja, he entrevistado a ‘Leo’ Messi, a Kolo Touré, a muchos jugadores importantes del mundo. Pero cuando ellos dos estuvieron de frente, parecían muñecos de cera, eran perfectos”.



Y prosiguió: “Y yo –¡¿Esto qué es?!– Yo estaba metida en mi papel y no tenía con quién interactuar para decir –¿Estás viendo esto?– [risas]”.



La periodista dio más detalles: “Como yo estaba de ‘relax’, estaba hasta grabando con el celular, no estaba trabajando pa' nadie, estaba de vacaciones y pasándola bueno. Y tener esos dos tipos allá en frente. Esa cercanía y esos dos personajes, me divertí mucho, el propio caldo de ojo… Fui a probar el caldo de ojo [risas]”.