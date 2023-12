City y PSG sonríen: mejores memes del sorteo de octavos de Champions

The Complete Round of 16 Draw of the Champions League is Here🍿⬇️



▪️ Porto vs. Arsenal

▪️ Napoli vs. Barcelona

▪️ PSG vs. Real Sociedad

▪️ Inter vs. Atlético

▪️ PSV vs. Dortmund

▪️ Lazio vs. Bayern

▪️ Copenhagen vs. Man City

▪️ RB Leipzig vs. Real Madrid