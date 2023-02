Once Caldas y Cali aburridos, pero alegraron exóticos peinados: memes

Deportivo Cali enfrentó a Once Caldas en la fecha 3 de la Liga BetPlay 2023 en el estadio Palmaseca de Palmira, pero luego de noventa minutos, ambos terminaron empatando en un pálido empate sin goles.

El juego sin duda estuvo para el bostezo entre Cali y Once Caldas, pues ninguno hizo daño en los arcos y el cero a cero fue el resultado final, pero durante el partido tuvo sus momentos alegres como los exóticos peinados que presentaron algunos jugadores del equipo de Manizales.



Sin duda Dayro Moreno llamó la atención al notarse sus entradas en la cabeza, pero otro de los que protagonizó un nuevo look fue Yéiler Valencia, quien ingresó en el segundo tiempo por Alejandro García y sorprendió con su peinado parchado en la cabeza, alegrando al final un partido aburrido.



En redes sociales no pasaron por alto los peinados, pero también se despacharon con el juego de Once Caldas, quien sumó tres partidos sin ganar en Liga BetPlay y preocupa su nivel pese a tener buenos jugadores.

