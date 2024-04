¿A usted que lo encierre? Policía caleña, viral hasta en Inglaterra

La fama llega cuándo y dónde menos se espera. A veces las redes sociales disparan la imagen, a veces es un día en la oficina, literalmente, que de repente se vuelve viral.

A la hermosa policía colombiana Alexa Narváez la sorprendió mientras prestaba su servicio en el estadio Pascual Guerrero. Ahí, en primera fila, celebró el gol de su amado América de Cali y quién dijo miedo.



¡A mí que me encierren! comentaron los hinchas en su cuenta de Instagram, que tiene más de 2 millones de seguidores. Claro, no faltaron los que pidieron que no volviera al estadio porque no estaba concentrada en su trabajo. La pregunta es si alguien en las tribunas pudo concentrarse en el juego viendo su escultural figura en la cancha:





Lo curioso es que ella, habitualmente asignada a los partidos en el Pascual Guerrero de Cali, es una celebridad hasta en Inglaterra. Recientemente apareció en el diario The Sun, con una selección de varias de sus mejores fotografías.



"Una oficial de policía glamorosa hizo que sus fanáticos le rogaran que les pusiera las esposas después de trabajar en seguridad en un partido de fútbol. Alexa Narváez se ha convertido en una sensación viral", dijo el mencionado diario.



¿Por qué tanto alboroto? Juzgue usted mismo: