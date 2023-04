Loco por Wanda: fotos de la ex rubia le quitan el aliento a Icardi

Volvieron No se sabrá nunca si realmente terminaron, pero ahora están juntos y disfrutando de las mieles de un romance mediático e indescifrable.

El futbolista de Galatasaray parece ansioso por mostrar que su relación está floreciendo nuevamente después de una pausa el año pasado y se deja ver con Wanda en donde puede: en el set del programa que ella graba en Argentina, en las canchas con su hijo, en casa.



La foto que compartió no admite dudas: "No es mi culpa que me gustes, es tu culpa por tener todo lo que amo", escribió en su Instagram.

Y es que las últimas fotos de la rubia, que ahora luce morena, lo tienen loco: