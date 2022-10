Karely, modelo de Onlyfans en camiseta de club de fútbol: ¡admírela!

Se llama Karely Ruiz, tiene más de 7 millones de seguidores en Instagram y otros tantos en la plataforma de contenido para adultos Onlyfans, es la fantasía de miles de seguidores del fútbol y, a partir de ahora, la imagen oficial del club Deportivo Tlacuaches, equipo aficionado de fútbol de Nuevo Léon, México.

La despampanante modelo no parece tan interesada en el fútbol pero sus seguidores sí y eso ha causado un revuelo total en las redes sociales.



La pregunta de muchos: ¿es soltera? Ella misma habló del tema en una interacción reciente con sus seguidores en Instagram: "Me pasa mucho que en los antros no se me acercan los hombres por miedo o no sé por qué, uno que quiere ligar aaaaa pero las mujeres sí, solitas llegan”, dijo. ¿Se animaría a llevarla a fútbol? Piénselo: