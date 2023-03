Camila, el punto débil de Hulk: bella esposa es sobrina de su ex mujer

Hulk es una de las estrellas que estará este miércoles en Bogotá, comandando el ataque de su equipo, Atlético Mineiro, en el partido de ida de la tercera fase de Copa Libertadores contra Millonarios.

Vendrá acompañado de sus estelares compañeros pero sin Camila, su deslumbrante esposa, con quien protagonizó una auténtica novela en 2020, pues da la casualidad que ella es la sobrina de su ex esposa.



Hulk e Ian Angelo son padres de Ian (13 años), Tiago (11) y Alice (9) y ella, en su momento, hablaba así del romance de su ex con su sobrina: "Me despierto y me duermo sin entender por qué me pasó todo. El dolor es muy grande, a veces creo que me arrancará el corazón. Ella era una hija para mí”.

​

Pasaron tres años y Hulk y Camila ahora son padres de Zaya y posan todos juntos en las redes sociales del futbolista, cuando al parecer ya todo el escándalo que generó el romance terminó. Así de felices se ven hoy: