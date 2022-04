¿Al fin se casan? Cristiano Ronaldo y Georgina, más ocupados que nunca

El romance entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ha dado para tanto que hasta serie de Netflix tiene. Y es justo ahí donde se ha empezado a hablar de lo que todos sospechan.

El diario The Sun recoge informaciones de la prensa española, que asegura que hay pistas de posibles preparativos.



“Tienen gastos extra porque están preparando su matrimonio. Cristiano ha encontrado en Georgina a su pareja perfecta y le ha pedido su mano en matrimonio, aunque todavía no han revelado la fecha de la ceremonia”, anunció el medio digital OK Diario.



Un representante del portugués niega que esté sucediendo pero otros medios españoles afirman que hay más facturas de lo usual en la casa de la pareja y podrían seguir aumentando.



Los informes de la boda surgieron cuando un sitio web de noticias catalán afirmó que Cristiano, de 37 años, gira cerca de 100 mil euros a su pareja para el mantenimiento de sus hijos, incluidas las tarifas de la escuela privada.



Cristiano, cuyo futuro en el United sigue siendo incierto, sigue ocupado con sus cuatro hijos y los mellizos que espera Georgina. Por eso los planes de boda podrían no ser tan inmediatos, lo que no significa que no estén adelantándose. Lo cierto es que Cristiano sabe que, más tarde o más temprano, sucederá: " estoy mil por ciento seguro" dijo, sobre la opción de casarse finalmente con la argentina.