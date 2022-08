¿División en PSG? Rumores de mala relación entre Mbappé y otra figura

La prensa internacional asegura que el atacante Kylian Mbappé no la está pasando bien con el PSG. Mientras Neymar brilla y recupera su nivel, con cinco goles y tres asistencias en los primeros tres partidos de la temporada 2022/23, la joya parisina no luce cómoda con Christophe Galtier y ya estaría teniendo roces con compañeros. En la victoria 5-2 frente al Montpellier fue muy evidente y los videos de sus gestos se hicieron virales.



La polémica continúa pues lo que pasó en la cancha con Neymar, se trasladó a las redes sociales con dos polémicos 'me gusta' del brasileño, que seguramente no le cayeron bien a Mbappé.

Dos hechos puntuales marcaron la polémica y son la razón por la que Mbappé es viral en redes. La supuesta mala actitud del francés dejó en un segundo plano el hecho deportivo. En un primer momento, Kylian discutió con su capitán, Marquinhos, quien le reclamó por no haber continuado una jugada de ataque, en la que evidentemente se molestó por no haber recibido la pelota cuando la pidió. Mbappé corrió y cuando la acción continuó sin él, decidió meter freno y devolverse caminando. Sus compañeros estallaron.



En un segundo momento, a Mbappé se le vio incómodo porque Neymar, a los 43 minutos, pateó un penalti. El francés había errado un cobro, 20 minutos antes, cuando el partido estaba 0-0, así que el brasileño decidió ir a patear. A Kylian no le gustó nada, y tras pedirle la pelota en repetidas ocasiones, y obtener un 'no' por respuesta, sus gestos evidenciaron el mal momento entre ambos. En el segundo tiempo, a los 69', el francés marcó gol y no lo quiso celebrar.



El diario L’Equipe fue uno de los que apuntó a Mbappé por sus actitudes y las calificó como "sorprendentes". Mencionaron que al atacante se le vio con la cabeza baja y desconcertado en casi todo el partido. Además, en redes corre el rumor que el francés habría tenido problemas personales y se entrenó incómodo en la semana. Hasta Leo Messi pagó los platos rotos por la actitud de la joya parisina.



Mbappe poniendo cara larga y deja de jugar en pleno partido porque no le pasan el balón pic.twitter.com/IHpfySnAiJ — * (@Ansu_Fachero10) August 14, 2022 E isso aqui em? pic.twitter.com/6p8C2i1taf — Paris da Depressão (@parisdadepre) August 14, 2022 Mbappé qui a le cran d'aller demander à Neymar le ballon pour tirer le deuxième penalty alors qu'il a raté le premier c'est n'importe quoi pic.twitter.com/mkJU5ZW4eN — Gio NJR10 (@ArobaseNJRvanny) August 14, 2022

Sin embargo, esto no es todo. Después del partido, 'Ney' decidió dar unos 'me gusta' en Twitter, en los que critican a Mbappé. Esa es la verdadera razón por la que se habla de una división en el PSG, una situación que Galtier y los directivos tratarían de solucionar.



El primero dice "Neymar anotó y HUMILLÓ al portero (una vez más) en el tiro penal. Mbappé, en cambio, golpeó MUY mal y perdió. Tras el partido, el entrenador dijo que Mbappé será el principal bateador del equipo en la temporada. ¡Un absurdo!", el otro comentario que avivó la polémica indica: "Ahora es oficial, Mbappé es quien tira los penaltis en el PSG. Claramente esto es cosa de contrato, porque en ningún club del mundo que tenga a Neymar, sería el segundo cobrador, ninguno!! Parece que por el contrato Mbappé es dueño del PSG!!".