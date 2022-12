Mbappé, tendencia por Argentina campeón de Mundial: prohibido olvidar

Kylian Mbappé fue el goleador del Mundial de Qatar 2022, pero tuvo que ver cómo Argentina le ganó la final y se consagró campeón.



Hasta ahí, todo normal, pues en el fútbol solo gana uno y los demás lo ven festejar.



Sin embargo, en Argentina y en todo el continente suramericano, Mbappé es tendencia porque le están recordando unas palabras en las que despreció a Brasil, Argentina, y en general al balompié de la Conmebol.



A mediados de este año, Mbappé habló con TNT Sports Brasil y la reportera le preguntó sobre los candidatos a quedarse con la Copa del Mundo. Las declaraciones del atacante del PSG no cayeron bien en nuestro continente.



“Francia desde ya. Creo que Brasil también, es un buen equipo. Hay varios equipos europeos también. Porque la ventaja que tenemos aquí es que siempre jugamos partidos de mucho nivel, tenemos la Liga de las Naciones por ejemplo. Cuando llegamos a la Copa del Mundo estamos listos, y Argentina y Brasil no tienen eso. En Suramérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan”, dijo en ese momento.



Este domingo 18 de diciembre, tras la consagración de Argentina y de Lionel Messi en el Mundial de Qatar 2022, a Mbappé le cobraron sus palabras con memes y bromas virales.