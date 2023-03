Mayer encara como en la cancha: nuevo coqueteo a Melissa Martínez

Algunos tendrán diferencias con su estilo, su manera de dirigir a un equipo, hasta su look. Pero lo que nadie puede decir de Mayer Candelo es que le falta valentía para encarar dentro y fuera de la cancha.

El ahora entrenador participaba en un charla en la que estaba la periodista Melissa Martínez sobre los errores que comenten los futbolistas en sus carreras y aseguró que a él nunca lo afectaron temas de indisciplina, alcohol o exceso de noche, y en cambio sí sufrió por cuenta de las mujeres.



“A mí nunca me cogieron por el tema de tragos, de trasnocho y de la calle... Uno de mis problemas fueron las reinas como Melissa. Pero mi tema nunca fue el de trago o de la noche”, dijo en el VBar de Caracol Radio.



Dirigiéndose a la periodista dijo que esa etapa terminó: “Lo bueno es que ya no lo hago porque estoy esperando a la reina oficial, la que está de azul”. El comentario alcanzó a poner nerviosa a Melissa, quien finalmente sorteó el tema con buen humor y pasó a otro asunto.



Vale recordar que no es la primera vez que Candelo le coquetea a Martínez al aire, pues antes le había dicho:

“Yo llevo toda la vida esperándola, y seguiré esperándola”.



Infortunadamente no tuvo éxito ya que ella, recientemente divorciada del futbolista Matías Mier, le contestó: “Entre los requisitos hay uno que Mayer ya no puede cumplir: nada de fútbol, nada de guayos”.