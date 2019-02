Maxi López, ex de Wanda Nara habló sobre la polémica en Italia

El delantero de Vasco da Gama habló sobre distintos temas en una entrrevista para la radio AM990 de Argentina, en las declaraciones habló sobre la posibilidad que tuvo en su momento de que Wanda Nara fuera su representante y también comentó detalles de su relación con Mauro Icardi.

“En su momento me planteó ser mi representante", comentó el futbolista, a lo que luego respondio: “hay mujeres que están muy capacitadas, pero yo quería preservar el trabajo. La familia es un campo diferente, en el que tenía muy poco entendimiento, si aceptaba iba a terminar siendo un tema complicado, pero mirando hoy ciertas noticias y desenlaces, dentro de tantas malas elecciones que tomé, esa fue una buena”, aseguró Maxi López.



Ante la situación de Mauro Icardi en Inter, aseguró que Wanda Nara no tiene el "tono" ideal para tratar con los dirigentes en Italia, ya que en este país manejan las cosas futbolísticas de forma diferente. Por esto aseguró que la gestión de la argentina no ha sido la indicada ya que ella no ha sabido cuando "tocar" y "apretar" las piezas en la situación del "9" nerazzurri.



Por último ante la mala relación con Mauro y Wanda, aseguró: "Hoy por hoy decidí no tener contacto con el. Fue padre y la postura es la misma. Fue el cumple de mi hijo más chico y él me cortó el teléfono. ¿Qué diálogo podes tener con este tipo de gente?”.



Luego se verá como termina el desenlace de esta historia que tiene aún con muchas incógnitas a los hinchas del fútbol mundial y sobre todo en Italia.