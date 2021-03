Broma de Maxi López a su novia, no cayó muy bien en las redes

Maxi López, futbolista argentino que juega en la Serie C de Italia, y cuya vida personal ha sido bastante mencionada a causa de la relación de su exesposa Wanda Nara con el también jugador Mauro Icardi, está en el ojo del huracán a causa de una pesada broma a su novia Daniela Christiansson.



El jugador compartió el video en su cuenta de Instagram el pasado domingo, pero los insultos no se detienen. La broma no cayó nada bien entre los internautas.

El futbolista de 36 años que ha vestido la camiseta del River Plate, Barcelona, AC Milan, Gremio, Unidese y Vasco da Gama, entre otros clubes, hizo la viral broma que consiste en simular un truco de magia con un huevo que, supuestamente se introduce en una botella de agua; cuando la otra persona se acerca para observar de cerca qué pasó, aprietan la botella para expulsar su contenido en la cara. Sumado a esto, le estrellan el huevo en la cabeza. Una "gracia" que le salió cara al argentino.