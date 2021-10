Sigue la polémica entre Icardi y Wanda: el jugador sigue sin entrenar

La ruptura de Wanda Nara y Mauro Icardi dejó muchas dudas en el aire, pues la famosa pareja posteó una imagen en redes sociales, calmando los rumores y anunciando su regreso. Se les vio juntos, en un tono reconciliador, pero al parecer todo quedó en una simple foto.



Lo que se conoce y se vio en redes sociales, fue el post en las historias de Wanda, cuando expuso la situación. Pero tiempo después, otra imagen de los dos juntos aclaró el panorama, afirmando que su regreso era inminente.



Al parecer, ambos estaban en Milán, en plan de conciliación, tal como lo dejó ver la imagen de la mujer en redes sociales. Sin embargo, Wanda posteó en redes sociales una imagen de su mano “Buen día. Me gusta más mi mano sin anillo”.



En el ámbito deportivo, el atacante no se presentó por segundo día consecutivo a los entrenamientos del PSG, por lo que el argentino no hará parte del grupo que enfrentará al RB Leipzig. No será el único argentino que se ausentará. De acuerdo al diario Olé, Leandro Paredes tuvo molestias tras la fecha de Eliminatorias y sería baja para el duelo de Champions.