Icardi lo hace de nuevo: 'una no viene mal tampoco' ¿A que se refiere?

El atacante del PSG, Mauro Icardi, volvió a hacerse tendencia en las últimas horas y todo a causa de sus publicaciones en redes sociales. El argentino ha tenido una semana movida desde que se habló de su separación de Wanda Nara. Toda una novela que cada día tiene un capítulo y en la que incluso se involucró a la actriz 'China' Suárez.



En la noche del viernes, el jugador subió una historia que posteriormente eliminó. Sin embargo, generó una gran molestia en redes. Las críticas no se hicieron esperar. Pero eso no fue todo. También dejó de seguir a Wanda, después de ser el único usuario que le "sobrevivía" en Instagram, tras el sacudón que le pegó con el escándalo del pasado fin de semana. Ahora no sigue a nadie.

Mauro icardí subió esta historia, la borró y hace 5 horas subió una foto dándole un beso a wanda jaja subanle la dosis de la medicación a este tremendo esquizofrenico pic.twitter.com/VJubLuBE1u — ori ; tied to ur body MIA (@orimnameim) October 23, 2021

Mientras en los comentarios le piden que suelte el celular y deje de ser la "comidilla" de todos en redes, Mauro sigue dando de qué hablar. Parece que poco o nada le importa lo que piensen de él y su situación personal. Esta vez publicó un mensaje que dejó más de un interrogante, pero que al parecer sería por su convocatoria para el partido de este domingo frente al Marsella. ¿O acaso es una confesión?



"Una solo no viene mal tampoco", escribió Mauro en su más reciente publicación de Instagram, una fotografía con la camiseta del PSG. Lo que sorprendió a sus seguidores pues venía de una seguidilla de cinco fotografías con Wanda y de románticas dedicatorias, pidiéndole perdón por su error. ¿De qué se trata esta vez?